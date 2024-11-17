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У Сумах ракета влучила у двір багатоповерхівки: 10 загиблих, більше 50 поранених

Оновлено
17 листопада 2024, 23:55

У Сумах ракета влучила у двір багатоповерхівки: 10 загиблих, більше 50 поранених

Наслідки атаки у Сумах. Фото: прокуратура Наслідки атаки у Сумах. Фото: прокуратура

У Сумах ракета вдарила у двір багатоповерхового будинку у неділю увечері. Влада повідомляє про загиблих і поранених.

Дуже великі пошкодження у житловому багатоквартирному будинку, багато людей поранено, прилетіло до центру двору. Всі будинки довкола — без вікон. Наразі ДСНС та співробітники поліції проводять евакуацію постраждалих», — повідомив в. о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про загиблих та поранених внаслідок ракетного удару по Сумах. Серед них є діти.


Оновлено. Кількість загиблих у Сумах зросла до 10 людей, серед яких 9-річний хлопчик і 14-річна дівчинка. 52 людини поранені. Про це повідомляє ОВА.

Пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок і транспортні засоби, повідомляє прокуратура.

Понад 400 жителів пошкоджених будинків евакуюють.

За попередньою інформацією, війська РФ завдали удару балістичною ракетою.

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