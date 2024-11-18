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Змінено спосіб відображення графіків відключення світла

18 листопада 2024, 08:35

Змінено спосіб відображення графіків відключення світла

Змінено спосіб відображення графіків відключення світла

У Yasno змінили спосіб відображення графіка відключення електроенергії. Тепер у графіку буде видно конкретний час, коли не буде світла у певній групі чи за певною адресою.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Він також зазначив, що якщо «Укренерго» коригуватиме графіки, то всі зміни також відображатимуться у примітках поруч із графіками.

Нагадаємо, у понеділок, 18 листопада, у всіх регіонах України діятимуть графіки відключень електроенергії. Також повідомлялося, що з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.

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