Російські війська просунулися біля Запоріжжя Донецької області — DeepState

ЗС РФ просунулися біля Запоріжжя Донецької області. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська просунулися в районі населеного пункту Запоріжжя Донецької області, а також на Курщині. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

Просування ЗС РФ у Запоріжжі Покровського району. Фото: карта DeepState

У Генштабі ЗСУ зазначили, що на Покровському напрямку українські захисники зупинили 53 штурмові дії ворога в районах 16 населених пунктів.

Напрямок удару ЗС РФ на ділянці фронту в Покровському районі. Фото: Генштаб ЗСУ

Водночас Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. Минулої доби противник завдав 18 авіаударів, скинувши 27 керованих авіаційних бомб (КАБ), і здійснив 363 обстріли, чотири з яких — з реактивних систем залпового вогню. Українські військові успішно відбили 18 атак штурмів окупантів.