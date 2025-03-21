Сумська область: вночі збито 14 «Шахедів», є руйнування

У ніч із 20 на 21 березня російські війська атакували одну з громад Сумського району. Унаслідок ворожих ударів виникли пожежі та руйнування, повідомляє ДСНС України.
Рятувальники працювали на трьох локаціях, ліквідували осередки загоряння та обстежили постраждалі території. Пошкоджено житлові та дачні будинки, а також транспортні засоби. Інформація про постраждалих не надходила.
За даними Сумської обласної військової адміністрації, 21 березня сили ППО знищили в небі над Сумщиною 14 ворожих безпілотників типу «Шахед». З початку 2024 року українські зенітники вже ліквідували 758 російських дронів.
Крім того, видання «Кордон.Медіа» повідомило, що окупанти також скинули близько десяти авіабомб на Краснопілля. Є пошкодження в житловому секторі. На ранок були заплановані евакуаційні рейси.
Нагадаємо, 20 березня 2025 року РФ завдала авіаудару по Краснопільській громаді під час евакуації.
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