Армія РФ за добу поранила семеро цивільних у Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 20 березня, поранила семеро цивільних у Донецькій області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 20 березня росіяни поранили 7 мешканців Донецької області: 4 у Краматорську та 3 у Добропіллі», — йдеться у повідомленні.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3108 осіб, отримали поранення — 6853 цивільних. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що в ніч з 20 на 21 березня російські війська атакували одну з громад Сумського району. Внаслідок ворожих ударів виникли пожежі та руйнування.