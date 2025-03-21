Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Армія РФ за добу поранила семеро цивільних у Донецькій області

21 березня 2025, 09:35

Армія РФ за добу поранила семеро цивільних у Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 20 березня, поранила семеро цивільних у Донецькій області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 20 березня росіяни поранили 7 мешканців Донецької області: 4 у Краматорську та 3 у Добропіллі», — йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3108 осіб, отримали поранення — 6853 цивільних. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що в ніч з 20 на 21 березня російські війська атакували одну з громад Сумського району. Внаслідок ворожих ударів виникли пожежі та руйнування.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
09:09
Дрон ГУР зняв момент відходу від удару «Панцира»
23:00
Головне за день: РФ судить військових, які потрапили у полон у Курській області. Атака на Кропивницький
18:30
Державна зрада: прокуратура передала до суду справу екссудді з Донецька
17:02
В ОВА розповіли про проблеми зі швидкою допомогою в окупованому Сіверськодонецьку
15:45
Паспорт РФ чи депортація: українців зобов'язали залишити територію Росії до 10 вересня чи «узаконити» своє перебування
15:22
У захопленій Горлівці загинула жінка внаслідок обстрілу
12:50
Окупанти засудили жителя Бердянська до 14 років в'язниці
12:14
В окупованій Горлівці через обстріл постраждали двоє людей
11:35
У Севастополі під машиною екскомандира «Беркута» знайшли підозрілий пакунок
11:12
Партизани виявили склад боєприпасів армії РФ на зруйнованому заводі в окупованому Луганську. Де він знаходиться
10:25
В угрупуванні «ДНР» заявили, що запобігли теракту в захопленому Маріуполі
23:00
Головне за день: Розмова Зеленського та Трампа. Новий обмін полоненими
18:03
Кого РФ позбавила права власності на окупованих територіях: роз'яснюємо нову постанову Путіна
17:06
На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя: окупанти його «підозрюють» у закликах завдавати ракетних ударів по ЗС РФ
12:55
ЗСУ вдарили по базі окупантів у дитячому таборі Скадовська
12:12
У розшук оголошено колаборантів із Горлівки, які били полоненого правоохоронця з Маріуполя
11:14
Поблизу окупованого Алчевська сталася аварія на водопровідній станції: без питної води понад 250 000 людей
11:10
В окупованій Горлівці внаслідок обстрілу поранено 11 осіб
23:00
Головне за день: Про що домовилися Путін та Трамп. Забруднення води в окупації
18:13
Росіяни ізолюють від зовнішнього світу окуповане Рубіжне: в ОВА розповіли, що відбувається
усі новини
11:59
Окупанти вночі вдарили по Родинському: спалахнула пожежа
11:56
Удар по аеродрому «Енгельс-2»: можливі втрати у РФ
11:45
Війська Росії вдарили по Херсону: зруйнований заклад дошкільної освіти, є поранена
11:05
ЗСУ відбили штурм армії РФ на Сіверському напрямку: підбита бронетехніка та знищений десант росіян
10:50
Росіяни шантажем відвертих фото змусили 14-річну готувати теракт
10:33
Масована атака БПЛА по Україні: ППО збила 114 російських цілей
10:12
В Росії на палаючій після атаки дронів нафтобазі стався вибух: пожежа стала масштабнішою, є постраждалі
09:45
Російські війська просунулися біля Запоріжжя Донецької області — DeepState
09:35
Армія РФ за добу поранила семеро цивільних у Донецькій області
09:32
У Курській області під удар потрапила газовимірювальна станція «Суджа»: пожежу видно за кілька кілометрів
09:09
Дрон ГУР зняв момент відходу від удару «Панцира»
08:48
Сумська область: вночі збито 14 «Шахедів», є руйнування
23:57
Росія масовано атакувала Одесу та Запоріжжя
23:00
Головне за день: РФ судить військових, які потрапили у полон у Курській області. Атака на Кропивницький
22:43
Російські військові просять Путіна захистити їх від феміністок, які на замовлення «англосаксів» руйнують сім'ї
22:21
Скільки сховищ та укриттів зараз є у Донецькій області
21:29
Російський безпілотник атакував поліцейських, які евакуювали людей після обстрілу Краматорська (відео)
20:40
РФ завдала авіаудару по Краснопільській громаді під час евакуації
20:25
У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, а потім стрибнув із мосту
20:22
Авіація ЗСУ бомбою GBU-62 знищила ворожу переправу
усі новини
ВІДЕО
Удар по російській бронетехніці на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили штурм армії РФ на Сіверському напрямку: підбита бронетехніка та знищений десант росіян
21 березня, 11:05
Вибух на палаючій нафтобазі в Краснодарському краї РФ. Фото: кадр із відео В Росії на палаючій після атаки дронів нафтобазі стався вибух: пожежа стала масштабнішою, є постраждалі
21 березня, 10:12
Пожежа на газовимірювальній станції «Суджа» у Курській області. Фото: соцмережі У Курській області під удар потрапила газовимірювальна станція «Суджа»: пожежу видно за кілька кілометрів
21 березня, 09:32
Момент ухилення від удару «Панцира» українського дрона. Фото: кадр із відео Дрон ГУР зняв момент відходу від удару «Панцира»
21 березня, 09:09
Вночі ППО збила 14 «Шахедів» над Сумською областю. Фото: ДСНС Сумщини Сумська область: вночі збито 14 «Шахедів», є руйнування
21 березня, 08:48
Російські військові просять Путіна захистити їх від феміністок, які на замовлення «англосаксів» руйнують сім'ї Російські військові просять Путіна захистити їх від феміністок, які на замовлення «англосаксів» руйнують сім'ї
20 березня, 22:43

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір