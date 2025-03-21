Масована атака БПЛА по Україні: ППО збила 114 російських цілей

ППО збила 114 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Окупаційні російські війська в ніч на 21 березня запустили по Україні 214 дронів. Сили протиповітряної оборони збили 114 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 21 березня 2025 року (з 20:00 20 березня) противник атакував 214 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Охтарськ — РФ, Чауда — Крим», — йдеться у повідомленні.





Станом на 09:30 сили та засоби протиповітряної оборони збили 114 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни.



Крім того, 81 безпілотник-імітатор локаційно втрачено (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що 20 березня протиповітряна оборона України збила 171 російський дрон.