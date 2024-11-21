На Харківщині військові знищили колону техніки окупантів разом з піхотою

Третя штурмова знищила колону техніки РФ разом із піхотою. Фото: Третя штурмова бригада

Російські солдати не залишають спроб прорватися до Харківської області, проте нещодавно українські військовослужбовці знищили колону техніки та всю російську піхоту. Про це повідомили у пресслужбі Третьої штурмової бригади.



«Окупанти не залишають спроб прориватися, і цього разу рушили на позиції Третьої штурмової колони з трьох ББМ», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що після підриву першої машини на мінах цей накат почав сипатися як російська піхота зі своїх броньовиків.



«Артилерія одразу чотирьох підрозділів бригади поклала майже всю живу силу супротивника.



Раніше ми писали, що український FPV-камікадзе вразив російські укриття, куди забігли російські солдати.