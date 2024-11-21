Обстріл Костянтинівки: Поранено 6 людей

Шістьох людей поранено внаслідок ударів по Костянтинівці на Донеччині. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

Сьогодні ввечері російські окупанти скинули на місто дві керовані авіабомби. Поранення різної тяжкості дістали шість осіб віком від 60 до 85 років.

Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу, одна людина перебуває у тяжкому стані, зазначили в адміністрації.



Пошкоджено 11 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт, нежитлову будівлю, газопровід та лінію електропередач.

Тимчасово окупована Горлівка Донецької області 21 листопада зазнала обстрілу. Внаслідок інциденту 12 мешканців отримали травми, серед них так звана голова Микитівського району Ірина Джеломанова.



День тому російські окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал міста Костянтинівка на Донеччині. Розпочато розслідування за фактом поранення 6 мирних жителів.