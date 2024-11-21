Росія обстріляла Донеччину: окупанти застосували РСЗВ, авіабомби та дрони

ЗС РФ пошкодили 41 житловий будинок у Донецькій області. Фото: Нацполіція

Внаслідок обстрілів РФ Донецької області, загинула дитина і було поранено 8 мирних жителів, поліцейські зафіксували 2 915 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Про це йдеться у звіті поліції Донеччини.



Під вогнем знаходилися 10 населених пунктів: міста Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Торецьк, селище Новоекономічне, села Віролюбівка, Першомар’ївка, Рай-Олександрівка, Улакли, Червоне.



Пошкоджено 55 цивільних об'єктів, із них 41 житловий будинок. Першомар'ївку росіяни накрили з РСЗВ «Торнадо-С» з касетними боєприпасами – вбили 11-річного хлопчика, ще двоє людей дістали поранення – 63-річний чоловік та 12-річна дівчинка.

ЗС РФ пошкодили 41 житловий будинок у Донецькій області. Фото: Нацполіція

На Костянтинівку РФ скинула дві авіабомби «ФАБ-250» з модулем УМПК – травмовано 6 цивільних осіб, руйнування зазнали 10 багатоквартирних будинків, магазин, спортзал, нежитлова будівля, котельня, гараж, автомобіль, газопровід.



Миколаївку окупанти атакували дроном — пошкоджено житлову будівлю та автомобіль. По селу Улакли Росія вдарила бомбою «УМПБ Д30-СН» - постраждали приватний будинок та цивільний автомобіль.

ЗС РФ пошкодили 41 житловий будинок у Донецькій області. Фото: Нацполіція

Внаслідок артилерійських обстрілів у Червоному пошкоджено 6 приватних будинків, у Віролюбівці - три приватних оселі, заклад освіти, 2 цивільних авто. У Новоекономічному пошкоджено 19 приватних будинків.



Раніше російські окупанти обстріляли 12 разів три райони на Донеччині: є жертви та поранені.