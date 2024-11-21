Ракетний удар по Кривому Рогу: різко зросла кількість постраждалих

Атака на Кривий Ріг 21 листопада Фото: Сергій Лисак

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області зросла. Станом на 14:08 поранення отримали 26 людей, раніше було відомо про 17 травмованих. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Через атаку на Кривий Ріг постраждали 26 людей. Дві жінки — у тяжкому стані. В однієї — різані рани голови, в іншої — осколкове поранення живота», — зазначив він.





За словами Лисака, у місті пошкоджено адміністративну будівлю, 5 багатоквартирних будинків, 2 мікроавтобуси, легковик.



Раніше ми писали, що вранці 21 листопада російські окупанти атакували Кривий Ріг. Зафіксовано попадання ракети до адміністративної будівлі, пошкоджено будинки.