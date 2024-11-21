Путін визнав, що РФ вдарила по Дніпру балістикою і що західні ракети вразили російські об'єкти

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що Росія випустила по Дніпру балістичною ракетою без ядерного заряду «Орешник».

Він стверджує, що це відповідь РФ на те, що західні країни надали Україні далекобійну зброю і дозволили бити з неї по тилах Росії. Він визнав, що перші ракети вже уразили військові об'єкти в Брянській і Курській областях. Путін звинуватив «колективний Захід» і США зокрема в порушенні світової безпеки.

«Конфлікт набув елементів глобального характеру», — сказав президент Росії у відеозверненні.

Метою російського удару був військово-промисловий об'єкт у Дніпрі. Путін стверджує, що війська РФ «успішно вразили» збройовий завод «Південмаш».

Росія вважає, що має право завдавати ударів по об'єктах тих країн, чия зброя завдає ударів по території РФ, додав Путін.

Засобів протидії новим російським ракетам не існує, стверджує він.

Нагадаємо, що вранці 21 листопада Росія завдала ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого пошкоджені промислове підприємство, центр реабілітації для людей з інвалідністю та частково зруйнована котельня. Також відомо про двох поранених.



У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що по місту окупанти вдарили, зокрема, міжконтинентальною балістичною ракетою з Астраханської області РФ.



Пізніше у мережі з'явилися відео моменту удару міжконтинентальної балістичної ракети по Дніпру.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що згідно з усіма характеристиками це була саме МБР.