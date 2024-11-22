Рада перенесла засідання у п'ятницю через загрозу російського удару по центру Києва — ЗМІ

Сьогодні, 22 листопада, засідання Верховної Ради не відбудеться. Народних депутатів попередили про ймовірну загрозу російського удару по урядовому кварталу, повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело.



Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram також підтвердив, що засідання не відбудеться.



«Засідання Ради завтра не відбудеться. Повинна була година запитань до уряду… Наступне засідання Ради планується вже у грудні», — зазначив нардеп.



Як повідомлялося, 20 листопада низка дипломатичних установ в Україні тимчасово закрилася з метою безпеки після того, як посольство США попередило про можливу масовану атаку РФ на Україну.

Нагадаємо, що вранці 21 листопада Росія завдала ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого пошкоджено промислове підприємство, центр реабілітації для людей з інвалідністю та частково зруйновано котельню. Також відомо про двох поранених.



Володимир Путін стверджує, що це відповідь РФ на те, що західні країни надали Україні далекобійну зброю і дозволили бити з неї по тилах Росії. Він визнав, що перші ракети вже вразили військові об'єкти у Брянській та Курській областях. Путін звинуватив «колективний Захід» та США зокрема у порушенні світової безпеки.



У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що містом окупанти вдарили, зокрема, міжконтинентальною балістичною ракетою з Астраханської області РФ.



Пізніше у мережі з'явилися відео моменту удару міжконтинентальної балістичної ракети по Дніпру.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що згідно з усіма характеристиками це була саме МБР.