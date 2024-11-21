Удар по командному пункту в Курській області: що відомо про втрати російської армії

За російським командним пунктом у селі Мар'їно Курської області 20 листопада ЗСУ могли вдарити двічі.



Далекобійниі ракети британсько-французького виробництва Storm Shadow/SCALP вдарили по командному пункту не лише російських, а й північнокорейських військ.



Внаслідок удару загинуло 18 військовослужбовців, ще 33 отримали поранення різного ступеня тяжкості, пише канал.



Також повідомляється, що у момент удару на КП знаходився перший заступник командувача військ Ленінградського військового округу генерал-лейтенант Солодчук. Про його стан наразі інформації немає.



Під час розбору завалів на місці удару внаслідок детонації невідомого боєприпасу, 13 військовослужбовців із підрозділу 88 саперного полку отримали поранення.



У Силах безпілотних систем підтвердили, що операцію успішно виконано.



17 листопада різні американські ЗМІ повідомили про те, що адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні бити по Росії далекобійними ракетами ATACMS.