Удар баллістикою по Дніпру: Що говорять у Вашингтоні та Москві

Сполучені Штати Америки попереджали Україну та інших партнерів про те, що Москва може запустити експериментальну балістичну ракету середньої дальності.



Вже після удару США офіційно підтвердили, що Росія вдарила по Дніпру вранці 21 листопада балістичною ракетою середньої дальності. Про це брифінгу сказала представниця Пентагону Сабріна Сінгх.



«Цю балістичну ракету середньої дальності було створено на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубіж". США були попередньо повідомлені незадовго до запуску через канали зменшення ризику ядерних конфліктів», — додала вона.



Водночас прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу сказала, що не підтверджуватиме жодних подробиць про операцію в Україні, додавши, що Білий дім знав про те, що Росія запустила балістичну ракету середньої дальності по Україні.



«Але я скажу наступне... основна ескалація, яку ми спостерігаємо, полягає в тому, що Росія вирушила в іншу країну з іншої частини світу — Північну Корею — і ввела тисячі своїх військовослужбовців на передову», — наголосила прессекретарка.



Своєю чергою, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що за пів години до пуску «Орешника» РФ попередила США. Пєсков стверджує, що це ракета середньої дальності, тому Москва нібито не повинна була попереджати про пуски. За його словами, Росія все ж таки відправила США «повідомлення в автоматичному режимі» по лінії центру зменшення ядерної небезпеки.

Нагадаємо, що вранці 21 листопада Росія завдала ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого пошкоджено промислове підприємство, центр реабілітації для людей з інвалідністю та частково зруйновано котельню. Також відомо про двох поранених.



Володимир Путін стверджує, що це відповідь РФ на те, що західні країни надали Україні далекобійну зброю і дозволили бити з неї по тилах Росії. Він визнав, що перші ракети вже вразили військові об'єкти у Брянській та Курській областях. Путін звинуватив «колективний Захід» та США зокрема у порушенні світової безпеки.



У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що містом окупанти вдарили, зокрема, міжконтинентальною балістичною ракетою з Астраханської області РФ.



Пізніше у мережі з'явилися відео моменту удару міжконтинентальної балістичної ракети по Дніпру.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що згідно з усіма характеристиками це була саме МБР.