Армія РФ за добу атакувала населені пункти Донеччини: зруйновані будинки, загинула одна людина

Росіяни атакували Донетичну. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 21 листопада, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів зруйновано та пошкоджено житлові будинки, одна людина загинула, є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової насадміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни вісім разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.





За інформацією Філашкіна, під удар потрапили три райони регіону:



Покровський район. У Курахівській громаді зруйновано 3 будинки в Успенівці, пошкоджено 2 будинки у Веселому Гаю і 1 у Ганнівці; у Кураховому пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки. У Покровську пошкоджено 2 нежитлові приміщення. У Малинівці Гродівської громади пошкоджено 19 будинків.





Краматорський район. В Олександро-Калиновому Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 11 об'єктів. У Костянтинівці поранено 6 людей, пошкоджено 11 багатоповерхівок, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт, газогін та лінію електропередач.





Бахмутський район. У Сіверську 1 людина загинула, пошкоджено 4 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 нежитлові приміщення і промислова будівля.



Раніше ми писали, що за 21 листопада росіяни вбили одного жителя Донецької області — у місті Сіверськ.