З Краматорська повідомляють про обстріл, вибухи звучать більше півгодини

Близько 10:15 ранку 22 листопада в Краматорську Донецької області пролунали вибухи. У місті спостерігаються перебої зі світлом. Про це повідомив кореспондент «Новин Донбасу».

За кілька хвилин до цього моніторингові канали повідомили про загрозу застосування російських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по Краматорському району.

За словами місцевих жителів, звуки вибухів подібні до використання касетних боєприпасів.

Також зазначається, що серія вибухів триває вже понад півгодини.

За неофіційною інформацією, в результаті обстрілу є поранені.

Моніторингові канали рекомендують мешканцям Краматорська та району залишатися в укриттях.

Наразі немає офіційної інформації про наслідки обстрілу.