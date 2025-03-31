У Краматорську на перехресті зіткнулися два легкові авто: рятувальники діставали пасажирів із зім'ятої машини

30 березня о 13:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП на перехресті у місті Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Внаслідок зіткнення легкових автомобілів дві пасажирки опинилися затиснутими в зім'ятій машині та потребували невідкладної допомоги.



Рятувальники, які прибули на місце аварії, за допомогою гідравлічного та шанцевого інструменту дістали постраждалих жінок та передали їх медикам для подальшої госпіталізації.

Нагадаємо, що у Слов'янську стартував судовий процес у справі про резонансну ДТП, у якій загинула журналістка Анастасія Волкова.