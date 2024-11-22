«Орешник» чи «Кедр»: Українська розвідка пояснила, над якими ракетами працює Росія і чим вони небезпечні

Станом на жовтень Росія мала виготовити два експериментальні зразки ракети зі складу ракетного комплексу «Кедр». Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов пояснив, що таке «Кедр», а що — «Орешник», яким РФ атакувала Дніпро.



«Ракета — експериментальна. Ми знаємо точно, що станом на жовтень мали зробити два дослідницькі зразки, може, зробили трохи більше, але повірте, це дослідницький зразок, але ще не серійне виробництво», — заявив Буданов під час дискусії «Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни».



Він зазначив, що «Орешник», як його назвав російський президент Володимир Путін, це назва науково-дослідної роботи, шифр.



«Сама система називається «Кедр». Це експериментальна система. Скажімо, це балістична ракета середньої дальності. Носій ядерної зброї. Те, що вони використовували її в без'ядерному варіанті — це, як кажуть, від них попередження, про те, що вони зовсім не збожеволіли», — зазначив Буданов.



Заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скибицький розповів журналістам, що Росія може мати до десяти одиниць нової балістичної ракети.



«Якщо це дослідно-бойове використання, то щонайменше 10 ракет буде. Для того, щоб запустити ракету в серійне виробництво, потрібно провести щонайменше 10 випробувань. Ми бачили це на "Булаві" морського базування, коли була половина успішних, а половина неуспішних пусків», — сказав він.

Підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до удару у місті Дніпро становив 15 хвилин.