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Дрони вдарили по полігону в Астраханській області: саме звідти Росія запустила нову балістичну ракету по Дніпру

22 листопада 2024, 17:13

Дрони вдарили по полігону в Астраханській області: саме звідти Росія запустила нову балістичну ракету по Дніпру

Ракетний полігон «Капустин Яр». Фото: відкриті джерела Ракетний полігон «Капустин Яр». Фото: відкриті джерела

Вранці 21 листопада безпілотники атакували полігон ракетних військ стратегічного призначення «Капустин Яр» у місті Знаменськ Астраханської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела.

Як мінімум два БПЛА не були збиті й завдали ударів по 105-му майданчику полігону Про наслідки атаки достовірно невідомо. Проте губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін у день атаки повідомляв про пожежу.

Українські та російські ЗМІ пишуть, що нову балістичну ракету, яка вдарила по Дніпру вночі 21 листопада, запустили саме з «Капустиного Яру».

Нагадаємо, що удар по Дніпру завдали балістичною ракетою з комплексу «Кедр».

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