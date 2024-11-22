Дрони вдарили по полігону в Астраханській області: саме звідти Росія запустила нову балістичну ракету по Дніпру

Ракетний полігон «Капустин Яр». Фото: відкриті джерела

Вранці 21 листопада безпілотники атакували полігон ракетних військ стратегічного призначення «Капустин Яр» у місті Знаменськ Астраханської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела.



Як мінімум два БПЛА не були збиті й завдали ударів по 105-му майданчику полігону Про наслідки атаки достовірно невідомо. Проте губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін у день атаки повідомляв про пожежу.



Українські та російські ЗМІ пишуть, що нову балістичну ракету, яка вдарила по Дніпру вночі 21 листопада, запустили саме з «Капустиного Яру».

Нагадаємо, що удар по Дніпру завдали балістичною ракетою з комплексу «Кедр».