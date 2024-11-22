У РФ може бути до 10 одиниць балістичної ракети, якою вона вчора вдарила по Дніпру – заступник начальника ГУР

Росія може мати до десяти одиниць нової балістичної ракети, яка вдарила по Дніпру в рамках її випробування. Про це повідомив у коментарі журналістам заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький у кулуарах експертної дискусії «Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни», передає кореспондент Укрінформу.

«Якщо це дослідно-бойове використання, то щонайменше десять ракет буде. Для того щоб запустити ракету в серійне виробництво, потрібно провести щонайменше десять випробувань. Ми це бачили на «Булаві» морського базування, коли була половина успішних, а половина неуспішних пусків», — сказав він.

За словами Скібіцького, на місці прильоту балістичної ракети було знайдено її уламки та уламки телеметрії, які використовуються, щоб зняти всі параметри польоту ракети та всіх її систем.

«Росія, використовуючи війну, провела тестове дослідження нового ракетного комплексу у бойових умовах. Це дослідно-бойове використання», — зазначив він.

Скібіцький розповів, що РФ у 2018-2019 роках розпочала нову дослідно-конструкторську роботу, яка називалася «Кєдр РВ». Ця робота була спрямована на розробку ракетного комплексу на заміну РС-24 «Ярс» — ракети, яка була на озброєнні ще Радянського Союзу і зараз стоїть на бойовому чергуванні в РФ.

Перше випробування цієї ракети було проведено у червні 2021 року з космодрому «Плесецьк».

Він зазначив, що розробка ракетного комплексу «Кєдр» здійснювалася на основі ракетного комплексу «Рубіж», проте, за словами Скібіцького, у росіян «щось пішло не так», і з 2017 року вони припинили цю розробку. РФ відкрила нову дослідно-конструкторську розробку, яку назвала «Орєшнік».