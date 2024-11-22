Удар по Дніпру 21 листопада було завдано балістичною ракетою з комплексу «Кєдр» — ГУР

Росія вдарила по Дніпру 21 листопада балістичною ракетою із комплексу «Кєдр». Про це повідомили сьогодні у Головному управлінні розвідки України.

Зазначається, що підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до удару в Дніпрі складав 15 хвилин.

«На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махов (13 475 км/год — Ред.)», — йдеться у повідомленні.

У ГУР додали, що до розробки мобільного ракетного комплексу «Кєдр» залучено низку підприємств військово-промислового комплексу Росії.

Випробування ракетного комплексу «Кєдр» проходили на «4 державному центральному міжвидовому полігоні РФ» у місті Капустін Яр, Астраханській області у жовтні 2023 та червні 2024 року.

Нагадаємо, вчора Путін заявив, що РФ вдарила по Дніпру новітньою балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» без ядерного заряду.