Росіяни намагаються взяти Курахове та логістичні шляхи під вогневий контроль — Волошин

Волошин розповів про ситуацію на Курахівському напрямі. Фото: скриншот

Російські війська намагаються захопити Курахове Донецької області, вони використовують артилерію та КАБи. Проте станом на 26 листопада місто залишається під контролем ЗСУ. Про це повідомив представник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі національного телемарафону.



«Ситуація напружена, але контрольована Силами оборони. На всіх ділянках фронту тривають бої, ситуація динамічно змінюється. Ворог останнім часом рветься до околиць Курахового, намагається всіма силами та засобами завдати вогневого ураження, а також намагається взяти його під свій контроль. Противник намагається зайняти панівні висоти під вогневий контроль та логістичні шляхи, що ведуть до міста, та намагається прорвати оборону. Курахове перебуває під контролем Сил оборони України», — заявив він.



Волошин зазначив, що росіяни активно використовують для атак артилерію та керовані авіаційні бомби.



За його словами, втрати російських військових на Курахівському напрямку понад 350 людей пораненими та вбитими. Крім того, Сили оборони знищили два танки, три мотоцикли, міномет, кілька авто, пошкодили кілька машин та мотоцикл.



У Кураховому залишається 625 осіб, серед них дітей та вразливих осіб — ні.



Раніше ми писали, що російські військові намагаються штурмувати селище Велика Новосілка Волноваського району Донецької області. Цей напрямок є одним із складних.