У Сумах пролунали вибухи, повідомляють про влучання у багатоповерхівку

Після російського обстрілу у Сумах піднімається дим. Фото: Sumy Go/Telegram

В одній із багатоповерхівок у Сумах почалася пожежа після російського обстрілу. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та кореспонденти видання «Суспіьне».

Зазначається, що вибухи пролунали близько 12:08 у вівторок, 26 листопада.

До цього моніторингові канали попереджали про пуски російських керованих авіабомб на Сумську область.

У місцевих чатах опублікували фото пожежі у багатоповерховому будинку після обстрілу Сум.

Інформації про постраждалих на цю годину немає.

За інформацією ОК «Північ», через російські обстріли в Токарях Бездрицької громади пошкоджено два будинки, у Шостці пошкоджено підприємство.

Міський голова Шостки Микола Нога повідомив, що вночі військові РФ завдали удару безпілотниками по інфраструктурних об'єктах Шосткинської громади. Наразі там тривають аварійно-відновлювальні роботи, розбираються завали.