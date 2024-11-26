Російські дрони атакували енергетиків у Дніпропетровській області

Російські дрони атакували енергетиків, коли вони лагодили мережі поблизу зони бойових дій у Дніпропетровській області. Про це повідомляє офіційний канал групи «ДТЕК».
У компанії повідомили, що один з безпілотників скинув вибухівку поряд з машиною ремонтної бригади.
«На щастя, енергетики встигли укритись та залишились неушкодженими. Попри щоденну небезпеку продовжуємо робити все можливе, щоб навіть в умовах бойових дій забезпечувати живлення», — йдеться у заяві «ДТЕК».
Нагадаємо, Росія обстріляла теплоелектростанції «ДТЕК», пошкоджено обладнання.
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