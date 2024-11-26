Окупанти розстріляли п'ятьох військовополонених ЗСУ на Покровському напрямку

Росіяни вбили українських полонених. Фото: прокуратура

Російські військові вкотре розстріляли п'ятьох полонених українських військовослужбовців. Злочин стався на Покровському напрямі. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«За оперативними даними, 13 листопада 2024 року окупанти почали штурм позицій Сил оборони України в районі с. Петрівка Покровського району. 5 військовослужбовців ЗСУ, відступивши, укрились в приватному будинку, який через деякий час оточив ворог. Представники армії РФ взяли їх у полон та беззбройними змусили вийти з укриття й лягти на землю. Після цього, військові рф з автоматичної зброї розстріляли оборонців», — йдеться у повідомленні.



Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що російські окупанти вкотре вчинили військовий злочин проти українських військових. Зокрема поблизу Вугледара Донецької області росіяни розстріляли п'ять полонених українських солдатів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння військового злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).