«Стало б відправною точкою»: у Зеленського відповіли, що необхідно для початку переговорів з Росією

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

Плідні переговори можливі лише тоді, коли всі протиборчі сторони хочуть припинити війну. Про це у статті для шведського видання Dagens industri заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.



За його словами, також ситуацію необхідно повернути принаймні до 23 лютого 2022 року.



«Це стало б відправною точкою для подальшого врегулювання, оскільки частина території України була окупована до цієї дати. Але Росія не демонструє жодних ознак такої готовності, оскільки продовжує ескалацію», – сказав глава ОПУ.



Єрмак зазначив, що глава Кремля Володимир Путін розгорнув 11 000 північнокорейських військових на кордоні з Україною з потенціалом збільшити цю кількість до 100 000.



«Запуск РФ гіперзвукової ракети середньої дальності, здатної нести ядерну зброю, по Дніпру минулого тижня у поєднанні з погрозами Путіна щодо подальших ударів ще раз демонструє, що Москва не зацікавлена у мирі», – додав він.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткові 24 мільярди доларів військової допомоги Україні.