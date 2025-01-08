Російська окупаційна армія просунулася в Торецьку, Кураховому, Нововасилівці, Слов'янці, Дворічній, Новоіванівці, Нескучному та Янтарному на Донбасі, а також біля Нової Сорочини та Махнівки у Курській області РФ. Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState.



Також, за даними проєкту, Курахове майже повністю захоплено.



Окупанти вже перекидають частину підрозділів на іншу ділянку біля Мирнограда, де очікується нарощування кількості атак.



Контроль над Кураховим дає російським загарбникам багато переваг для розвитку наступальних дій на захід, зазначають аналітики.



Раніше повідомлялося, що українські військові досі тримають оборону у західній частині міста Курахове Донецької області, зокрема контролюють ТЕС. За даними проєкту, станом на кінець доби 6 січня в межах міста на околицях ТЕС ще була певна кількість спостережних пунктів, але глобально це вже не впливає на контроль над містом.



6 січня міністерство оборони РФ заявило про захоплення Курахового. У ЗСУ спростували цю інформацію, заявивши, що в місті продовжуються заходи щодо знищення штурмових груп російських військ.



За 5 січня ВСУ вдалося просунутися приблизно на 2,7 км углиб російської території в Курській області. Таких висновків дійшов OSINT-аналітик з ніком Def Mon. Однак невідомо, чи вдалося ЗСУ закріпитись на цих позиціях.