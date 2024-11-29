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Озброєння, техніка, боєприпаси та резерви: ЗСУ посилять на Покровському та Курахівському напрямках

29 листопада 2024, 13:45

Озброєння, техніка, боєприпаси та резерви: ЗСУ посилять на Покровському та Курахівському напрямках

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у частинах та підрозділах на Покровському та Курахівському напрямках. Про це повідомив сам Сирський.

За його словами, головна мета – особисто поспілкуватися з командирами, які безпосередньо ведуть бій, вирішити проблемні питання та надати всебічну допомогу.

«За результатами роботи прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням та військовою технікою», – стверджує головком.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про міські бої у Торецьку Донецької області.

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