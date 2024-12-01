На війну РФ направить рекордну суму: Путін затвердив бюджет на 2025 рік

У РФ затвердили бюджет на 2025 рік Фото: kremlin.ru

Глава Кремля Володимир Путін підписав закон про бюджет Російської Федерації на 2025 рік. Російська влада збільшила військові витрати до рекордного рівня. Про це передає Associted Press.



За даними російського пропагандистського інформаційного відомства ТАРС, згідно з законом, доходи федерального бюджету в 2025 році прогнозуються в розмірі 40,296 трлн руб., У 2026 році — 41,84 трлн руб. і в 2027 році — 43,154 трлн руб.



Близько 32,5% бюджету було виділено на національну оборону у розмірі 13,5 трильйона рублів (понад 145 мільярдів доларів). Торік РФ виділила на оборону 28,3% бюджету.



Законодавці обох палат російського парламенту — Державної думи та Ради Федерації — вже затвердили цей план.



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський підписав закон 4015-IX (законопроект №11416-д) про підвищення військового збору з 1,5% до 5% та низку інших правок до Податкового кодексу.