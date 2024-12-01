РФ готується до масштабного наступу в Запорізькій області — НГУ

Російська армія готується до наступу у Запорізькій області. Наразі окупанти проводять накопичення та перегрупування особового складу та техніки. Про це повідомив командир третьої бригади оперативного призначення Національної гвардії України Олексій Хільченко, повідомляє Суспільне.



За його словами, Сили оборони готові до наступу РФ.



«Вони (російські солдати) готуються до масштабного наступу на нашому напрямку — маю на увазі Запорізьку область. Є всі ознаки для цього і вони проводять багато різних дій щодо переміщення та підготовки», — зазначив він.



Хільченко заявив, що загарбники намагаються непомітно переміщати сили та засоби, зокрема, вони передислокували частини своїх підрозділів до Курської області.



При цьому окупанти продовжують атакувати, використовуючи піхотні штурмові групи без застосування техніки.



«Армія РФ не використовує якісь значні свої сили. Використовують вони особовий склад без техніки, інколи використовуються мотоцикли, багі. Противник виконує свої наступальні дії кожного дня у світлу пору доби. Вночі взагалі переміщення ніяке не проводиться. Максимум, що вони можуть зробити, це в глибині своєї оборони поповнити провізію, ротацію особового складу. Ну, це все в глибині, але і там ми його виявляємо», — резюмував командир.



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