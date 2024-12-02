РФ планує ще один наступ на півдні України — ЗМІ

Російські окупанти планують найближчим часом розпочати наступ на Херсон. Є інформація, що солдати РФ звозять до районів, що розташовані на лівому березі Дніпра, обладнання для наведення понтонних переправ та готують війська. Про це повідомляє РБК-Україна.



У матеріалі зазначається, що російські військові готують наступ на півдні України, мають на меті захопити всю територію Херсонської та Запорізької областей. При цьому сили оборони готові до цієї операції.



«Ми знаємо про їхні наміри, але ми не знаємо точно, коли вони хочуть розпочинати. Росіяни хочуть провести дзеркальну операцію до того, що ми робили у Кринках. Шансів знову захопити Херсон вони не мають. Але для них важливо зачепитися за якусь вулицю, за якісь будинки для картинки та насамперед для розтягування нашої лінії фронту. Ми знаємо про їхні плани — і щодо Херсона, і Запорізької області — і теж готуємось», — сказав один зі співрозмовників видання.



Раніше ми писали, що російська армія готується до наступу у Запорізькій області. Наразі окупанти проводять накопичення та перегрупування особового складу та техніки.