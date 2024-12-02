Шольц у Києві висловився про можливість постачання Україні крилатих ракет Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Офіс президента України

У Німеччині дискутують щодо того, чи надавати Україні окремі системи, зокрема німецькі крилаті ракети Taurus. Про це стало відомо із заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.



За його словами, це стосується як дальності, так і того, хто може їх запрограмувати.



«Однак це не означає, що ми послаблюємо свою допомогу. Вона й надалі буде дуже широкою. Ми розрахували до 2026 року, якби ми продовжували так, ми оснастили б шість бригад українських», – зазначив Шольц.

Нагадаємо, що Шольц під час візиту до Києва анонсував постачання зброї в Україну вартістю 650 мільйонів євро.