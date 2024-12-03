Втрати армії РФ за добу: 1780 солдатів і 23 артсистеми

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1780 осіб. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.
Також українські воїни знешкодили вісім танків, 22 бойові броньовані машини й 23 артилерійські системи.
Крім того, ЗСУ збили 31 БПЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, а також знищили 60 автомобілів окупантів.
Раніше втрати російських загарбників склали 1790 осіб за добу. Нагадаємо, ССО ліквідували 17 військових РФ у Курській області.
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