РФ масовано атакувала Покровську громаду: є жертва та постраждалі

Окупаційні війська РФ у понеділок, 2 грудня, завдали масованого удару по Покровській громаді Донецької області. В результаті ударів одна людина загинула, ще троє — отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
«Приблизно о 14:00 у Покровську на автодорозі в напрямку села Котлине FPV-дрон атакував цивільний автомобіль, в якому перебували двоє мешканців Добропілля. Внаслідок обстрілу загинув чоловік 1999 року народження. Його попутник отримав легкі осколкові поранення рук та обличчя», — йдеться у повідомленні.
У відомстві також зазначили, що орієнтовно о 14:00 відбулася ще одна атака, російський FPV-дрон ударив по ділянці між селом Шевченко та селом Піщане. Поранення отримали дві мешканки Шевченк 1950 р.н. та 1966 р.н. Постраждалих госпіталізували.
Майже щогодини російські війська били як по місту, і по населених пунктах Покровської громади.
О 05:30 відбувся артилерійський обстріл південно-західної частини Покровська. Внаслідок чого було пошкоджено будинок, літню кухню, гараж та легковий автомобіль.
О 07:00 з невідомого типу озброєння відбувся обстріл селища Шевченко, внаслідок якого виникло загоряння господарської споруди.
Близько 09:30 у Покровську на автодорозі Е-50 відбулося скидання бойової частини з ворожого FPV-дрону. Внаслідок обстрілу пошкоджено хлібний фургон.
Об 11:10 у Покровську відбулася атака FPV-дрона по території дачного кооперативу. Пошкоджено один будинок.
Об 11:10 також стався обстріл приватного сектору міста Родинське. Пошкоджено житловий будинок та паркан.
Крім того, о 12:30 під ударом опинилося селище Леонтовичі. Пошкоджено будинок та паркан.
Також о 18:10 російські окупаційні війська завдали удару по східній частині Покровська. Скиданням боєприпасу з FPV-дрону пошкодило вікна, паркан житлового будинку та літню кухню. Інформація про постраждалих не надходила.
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