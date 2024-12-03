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РФ масовано атакувала Покровську громаду: є жертва та постраждалі

03 грудня 2024, 10:07

РФ масовано атакувала Покровську громаду: є жертва та постраждалі

Окупаційні війська РФ у понеділок, 2 грудня, завдали масованого удару по Покровській громаді Донецької області. В результаті ударів одна людина загинула, ще троє — отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

«Приблизно о 14:00 у Покровську на автодорозі в напрямку села Котлине FPV-дрон атакував цивільний автомобіль, в якому перебували двоє мешканців Добропілля. Внаслідок обстрілу загинув чоловік 1999 року народження. Його попутник отримав легкі осколкові поранення рук та обличчя», — йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що орієнтовно о 14:00 відбулася ще одна атака, російський FPV-дрон ударив по ділянці між селом Шевченко та селом Піщане. Поранення отримали дві мешканки Шевченк 1950 р.н. та 1966 р.н. Постраждалих госпіталізували.

Майже щогодини російські війська били як по місту, і по населених пунктах Покровської громади.

О 05:30 відбувся артилерійський обстріл південно-західної частини Покровська. Внаслідок чого було пошкоджено будинок, літню кухню, гараж та легковий автомобіль.

О 07:00 з невідомого типу озброєння відбувся обстріл селища Шевченко, внаслідок якого виникло загоряння господарської споруди.

Близько 09:30 у Покровську на автодорозі Е-50 відбулося скидання бойової частини з ворожого FPV-дрону. Внаслідок обстрілу пошкоджено хлібний фургон. 

Об 11:10 у Покровську відбулася атака FPV-дрона по території дачного кооперативу. Пошкоджено один будинок.

Об 11:10 також стався обстріл приватного сектору міста Родинське. Пошкоджено житловий будинок та паркан.

Крім того, о 12:30 під ударом опинилося селище Леонтовичі. Пошкоджено будинок та паркан. 

Також о 18:10 російські окупаційні війська завдали удару по східній частині Покровська. Скиданням боєприпасу з FPV-дрону пошкодило вікна, паркан житлового будинку та літню кухню. Інформація про постраждалих не надходила.

Раніше ми писали, що російські окупанти вдарив по Дніпровському району Херсона, вбивши жінку похилого віку.

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