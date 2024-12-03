Армія РФ атакувала населені пункти Донеччини понад 10 разів — Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 2 грудня, обстріляли низку населених пунктів у трьох районах Донецької області. Відомо, що пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



Три райони регіону потрапили під удар:



Покровський район. У Кураховому та прилеглих селах пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 4 будинки; у Шевченку поранено 2 людини; пошкоджено будинок у Родинському і будинок у Леонтовичах. Під вогнем Гродівська і Мирноградська громади.



Краматорський район. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджені 6 об'єктів. Обстріляні околиці Костянтинівської і Лиманської громад.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля.

Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ у понеділок, 2 грудня,завдали масованого удару по Покровській громаді Донецької області. В результаті ударів одна людина загинула, ще троє отримали поранення.