Російські війська обстріляли селище Котлине: є жертва і постраждалий

Росіяни атакували Донеччину Фото: Вадим Філашкін

Російська армія у вівторок, 3 грудня, вдарила по селищу Котлине Покровської громади Донецької області. Відомо про одного загиблого та одного пораненого. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«У Котлиному внаслідок удару дроном 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено автомобіль», — зазначив він.



За словами Філашкіна, у Покровську пошкоджено 8 багатоповерхівок та 2 автомобілі. Інформація про постраждалих у місті наразі не надходила.



Раніше ми писали, що російські окупанти минулої доби, 2 грудня, обстріляли низку населених пунктів у трьох районах Донецької області. Відомо, що пошкоджено житлові будинки.