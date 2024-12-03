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Російські війська обстріляли селище Котлине: є жертва і постраждалий

03 грудня 2024, 11:30

Російські війська обстріляли селище Котлине: є жертва і постраждалий

Росіяни атакували Донеччину Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину Фото: Вадим Філашкін

Російська армія у вівторок, 3 грудня, вдарила по селищу Котлине Покровської громади Донецької області. Відомо про одного загиблого та одного пораненого. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«У Котлиному внаслідок удару дроном 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено автомобіль», — зазначив він.

За словами Філашкіна, у Покровську пошкоджено 8 багатоповерхівок та 2 автомобілі. Інформація про постраждалих у місті наразі не надходила.

Раніше ми писали, що російські окупанти минулої доби, 2 грудня, обстріляли низку населених пунктів у трьох районах Донецької області. Відомо, що пошкоджено житлові будинки.

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