У Покровську внаслідок обстрілу армії РФ майже 700 абонентів залишилися без газу

У Покровську проблеми із газопостачанням. Фото: Донецька ОВА

У вівторок, 3 грудня, внаслідок російського обстрілу в Покровську пошкоджено газорозподільні мережі багатоповерхових будинків та приватного сектору. Без газопостачання 689 абонентів. Про це повідомили у пресслужбі Донецькооподатковування.



«У державному секторі фахівцями Червоноармійського УГГ на газопроводах виявлено численні отвори. Також зафіксовано 5 метрів зруйнованої ділянки газопроводу. Без газопостачання — 317 квартир.





У відомстві також зазначили, що у приватному секторі близько 40 метрів газопроводу деформовано та зірвано з опор. Також на газових мережах виявлено отвори. Без газопостачання — 372 будинки.



«Черговий обстріл Покровська. Знову руйнування системи газопостачання. Наші газовики на межі неможливого продовжують свою роботу за менше ніж 5 кілометрів від лінії фронту, оперативно відпрацьовуючи виклики, пов'язані з бойовими діями. Це, без перебільшень, титанічна праця, за яку ми всі їм безмежно вдячні!!», — зазначає голова правління «Донецькоблгаз» Вадим Батій.



Раніше ми писали, що станом на 2 грудня у прифронтовому Покровську Донецької області залишається 11,5 тисячі осіб, серед них — 27 дітей. Загалом у Покровській громаді залишаються 122 неповнолітні.