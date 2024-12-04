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У Росії заочно заарештували журналіста DW Ніколаса Конноллі

04 грудня 2024, 11:55

У Росії заочно заарештували журналіста DW Ніколаса Конноллі

Ніколас Конноллі веде репортаж з українського міста Суми, серпень 2024 року. Фото: DW Ніколас Конноллі веде репортаж з українського міста Суми, серпень 2024 року. Фото: DW

У Росії заочно заарештували журналіста німецької медіакомпанії Deutsche Welle Ніколаса Конноллі за звинуваченням у незаконному перетині кордону, повідомляє DW.

Відповідне рішення ухвалив Ленінський райсуд Курська за клопотанням регіонального прикордонного управління ФСБ, повідомила об'єднана пресслужба судової системи регіону у середу, 4 грудня.

Журналісту, якого оголошено у федеральний, міждержавний та міжнародний розшук, заочно пред'явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону РФ).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту з моменту затримання на території РФ або з моменту екстрадиції.

Ніколас Коннолі відвідав контрольований ЗСУ Суджанський район Курської області у серпні. Кореспондент DW розповів про ситуацію у місті та поспілкувався з місцевими жителями.

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