«Росіянам складно дійти до наших позицій»: у ЗСУ розповіли про ситуацію та особливості Сіверського напрямку

Ситуація на Сіверському напрямку. Фото: карта DeepState

Російські війська зараз не проводять активних штурмів на Сіверському напрямку. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.



Проте, за її словами, окупанти накопичують та готують техніку.



«Наварюють на неї «мангали», додатковий захист та встановлюють РЕБ. Причина того, що вони не проводять активних штурмів – перед цим вони отримали значну відсіч. Вони кілька разів намагалися наступати із технікою, всі ці штурми були невдалими. При цьому знищеної техніки було багато, включаючи танки. Зараз вони очевидно до чогось готуються. Сказати, до чого – складно. Однак зараз там відносне затишшя», – розповіла Бобовнікова.



Речниця ОТУ «Луганськ» заявила, що якщо якісь штурми й відбуваюится, то це піхотні штурми.



«Техніка підвозить їх якомога ближче до передових позицій. І далі вони в пішому порядку перетинають «сіру зону» та намагаються штурмувати наші позиції. В чому особливість Сіверського напрямку? На цьому напрямку не так багато населених пунктів. Там між нашими позиціями та позиціями ворога лежить чисте поле. Це повністю відкрита місцевість, яку дуже складно проїхати, перетнути, якимось чином пробігти, бо тебе видно просто «як на долоні». І оскільки вони постійно штурмують, їм дуже складно навіть дійти наших позицій, тому що наші FPV відразу їх бачать і вражають, артилерія також включається. І перетнути це поле майже нереально», – сказала вона.



Бобовнікова зазначила, що на Сіверському напрямку росіяни використовують дуже багато керованих авіабомб.



«Вони дуже багато використовують артилерію та авіацію. Однак зараз погіршилася погода. І, можливо, це причина того, що кількість авіаударів зменшилася», – додала спікер.

Нагадаємо, що українські морпіхи спалили колону бронетехніки та знищили піхоту росіян на Курахівському напрямку.