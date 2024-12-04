Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

«Росіянам складно дійти до наших позицій»: у ЗСУ розповіли про ситуацію та особливості Сіверського напрямку

04 грудня 2024, 14:56

«Росіянам складно дійти до наших позицій»: у ЗСУ розповіли про ситуацію та особливості Сіверського напрямку

Ситуація на Сіверському напрямку. Фото: карта DeepState Ситуація на Сіверському напрямку. Фото: карта DeepState

Російські війська зараз не проводять активних штурмів на Сіверському напрямку. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.

Проте, за її словами, окупанти накопичують та готують техніку.

«Наварюють на неї «мангали», додатковий захист та встановлюють РЕБ. Причина того, що вони не проводять активних штурмів – перед цим вони отримали значну відсіч. Вони кілька разів намагалися наступати із технікою, всі ці штурми були невдалими. При цьому знищеної техніки було багато, включаючи танки. Зараз вони очевидно до чогось готуються. Сказати, до чого – складно. Однак зараз там відносне затишшя», – розповіла Бобовнікова.

Речниця ОТУ «Луганськ» заявила, що якщо якісь штурми й відбуваюится, то це піхотні штурми.

«Техніка підвозить їх якомога ближче до передових позицій. І далі вони в пішому порядку перетинають «сіру зону» та намагаються штурмувати наші позиції. В чому особливість Сіверського напрямку? На цьому напрямку не так багато населених пунктів. Там між нашими позиціями та позиціями ворога лежить чисте поле. Це повністю відкрита місцевість, яку дуже складно проїхати, перетнути, якимось чином пробігти, бо тебе видно просто «як на долоні». І оскільки вони постійно штурмують, їм дуже складно навіть дійти наших позицій, тому що наші FPV відразу їх бачать і вражають, артилерія також включається. І перетнути це поле майже нереально», – сказала вона.

Бобовнікова зазначила, що на Сіверському напрямку росіяни використовують дуже багато керованих авіабомб.

«Вони дуже багато використовують артилерію та авіацію. Однак зараз погіршилася погода. І, можливо, це причина того, що кількість авіаударів зменшилася», – додала спікер.

Нагадаємо, що українські морпіхи спалили колону бронетехніки та знищили піхоту росіян на Курахівському напрямку.

ТЕГИ

Люди
Анастасія Бобовнікова
Місця
Сіверський напрямок
Організації
ЗСУ Армія РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Позиції Штурми

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:00
Кримінальний авторитет із Горлівки Армен Саркісян отримав підозру за роботу на окупантів
13:57
Окупована Горлівка потерпає від відключень і брудної води — «ЖС»
12:25
Двоє людей дістали поранень у Дружківці після скидання російських КАБів на місто
11:52
У захопленому Сіверськодонецьку окупанти зірвали опалювальний сезон — Лисогор
10:55
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
10:38
РФ готується до масштабного наступу на Херсон — ЗМІ
10:03
На окупованій Луганщині посилили рейди на призовників: в ОВА назвали їхнє головне завдання
09:28
У Донецьку не встановлюватимуть головну новорічну ялинку: окупаційна влада назвала «причину»
23:00
Головне за день: ЗСУ звільнили Новомлинськ. У МЗС відкидають альтернативи членства НАТО
19:49
Про поточну ситуацію в Кураховому розповіли бійці ЗСУ
13:58
Окупований Лисичанськ досі залишається без мобільного зв'язку — Лисогор
13:23
Окупованому Маріуполю загрожує дефіцит питної води
10:50
FPV-дрон атакував АЗС біля окупованого Токмака
06:30
В окупованому Антрациті студентів примушують працювати на військовому виробництві — ЦНС
23:37
Головне за день: Армія РФ готує наступ на півдні. Обстріли Покровська та Тернополя
15:14
У Росії заявили про підготовку 300 тисяч контрактників для війни в Україні
14:49
Колишній генсек НАТО підтримав ідею тимчасових поступок з боку України для припинення війни
13:48
«Росіяни в паніці»: українські сили масовано атакували бази окупантів у Криму
11:59
«Влада» на окупованій Луганщині затримує виплати мобілізованим військовим, які на фронті з 2022 року
08:48
Ризик втрати Донецької області до інавгурації Трампа зростає в рази — Безугла
усі новини
17:00
Кримінальний авторитет із Горлівки Армен Саркісян отримав підозру за роботу на окупантів
16:58
Російські дрони атакували евакуаційний автомобіль волонтерів під Покровськом: є поранені
16:43
Російський корабель обстріляв німецький військовий вертоліт сигнальними ракетами — ЗМІ
16:20
ГУР спалило артилерію та засоби зв'язку російської армії: відео
16:15
На Україну чекають складні рішення про мобілізацію — Блінкен
15:53
«Інтегрує» окуповану територію до складу РФ: суд виніс вирок ексголові сільради на Луганщині
15:33
FPV-дрон атакував цивільне авто у Котлиному: момент атаки потрапив на відео
15:25
Рівні можливості для всіх: державна підтримка працевлаштування людей з інвалідністю (промо)
14:56
«Росіянам складно дійти до наших позицій»: у ЗСУ розповіли про ситуацію та особливості Сіверського напрямку
14:55
Українські прикордонники збили два дрони РФ «Герань»
14:50
Оператор БПЛА «прибрав» з поля бою взвод російських військових
14:44
Рада безпеки ООН проведе засідання з нагоди депортації українських дітей окупантами
14:26
Безпілотники атакували авіабазу, оборонний завод та полк поліції у різних регіонах Росії
13:59
Рада підтримала закон про компенсації для ВПО за знищене житло
13:57
Окупована Горлівка потерпає від відключень і брудної води — «ЖС»
13:54
Російська авіація скинула авіабомби на Костянтинівку: поранені чотири людини
13:15
Трамп виключив членство України в НАТО зі свого «мирного плану» — Reuters
13:13
Данія виділить €6 млн на відновлення енергосистеми України
12:58
ВР підвищила акциз на тютюнові вироби: сигарети подорожчають
12:25
Двоє людей дістали поранень у Дружківці після скидання російських КАБів на місто
усі новини
ВІДЕО
Замаскована артилерія російських військ. Фото: кадр із відео ГУР спалило артилерію та засоби зв'язку російської армії: відео
04 грудня, 16:20
Дрон окупантів вдарив по машині в Покровській громаді. Фото: скриншот FPV-дрон атакував цивільне авто у Котлиному: момент атаки потрапив на відео
04 грудня, 15:33
Прикордонники збили два російські дрони. Фото: ДПСУ Українські прикордонники збили два дрони РФ «Герань»
04 грудня, 14:55
Оператор БПЛА ССО знищив взвод російських військових. Фото: кадр із відео Оператор БПЛА «прибрав» з поля бою взвод російських військових
04 грудня, 14:50
Авіабаза, оборонний завод і полк поліції зазнали сьогодні атак безпілотників у різних регіонах Росії. Ілюстративне фото Безпілотники атакували авіабазу, оборонний завод та полк поліції у різних регіонах Росії
04 грудня, 14:26
Скандальний американський журналіст Такер Карлсон знову приїхав до Москви. Цього разу він записав інтерв'ю із главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Скріншот відео Такер Карлсон знову приїхав до Росії і хоче взяти інтерв'ю у Лаврова
04 грудня, 11:36

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір