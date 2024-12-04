FPV-дрон атакував цивільне авто у Котлиному: момент атаки потрапив на відео

Дрон окупантів вдарив по машині в Покровській громаді. Фото: скриншот

Вранці 3 грудня російський FPV-дрон атакував цивільне авто у селищі Котлине Покровської громади Донецької області. Внаслідок удару загинув водій. У мережі з'явилося відео самого прильоту.



На кадрах видно, як російський безпілотник прицільно вдарив по автомобілю



«03.12.2024. Момент прильоту російського дрона по цивільній автівці», — йдеться в повідомленні.



Раніше ми писали, що Покровська громада Донеччини 3 грудня потрапила під масований обстріл окупантів. Відомо про значні пошкодження, також є жертви та постраждалі.