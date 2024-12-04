Українські прикордонники збили два дрони РФ «Герань»

Прикордонники збили два російські дрони. Фото: ДПСУ

Українські військовослужбовці ліквідували два безпілотники «Герань» російських окупантів. Удар відбувся на півночі країни. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.



«Два смертоносні безпілотники типу «Герань» знищили прикордонники на півночі », — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що бійці 130-го окремого батальйону територіальної оборони України успішно відбили спробу штурму російськими військами села Максимівка, розташованого на південь від міста Курахове Донецької області.