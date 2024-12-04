Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Рада підтримала закон про компенсації для ВПО за знищене житло

04 грудня 2024, 13:59

Рада підтримала закон про компенсації для ВПО за знищене житло

Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо компенсації ВПО за знищене нерухоме майно. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Підтримали в цілому №11028 щодо компенсації для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно. За — 2888», — зазначив він.

Зазначається, що на рівні закону пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна матимуть такі категорії ВПО:

▪️ досягли пенсійного віку;

▪ мають на утриманні дитину віком до шести років;

▪️ виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.

До 2 читання доповнюється перелік категорій осіб серед ВПО, які мають пріоритетне право на отримання компенсації за знищену нерухомість:

▪ мають на утриманні двох і більше дітей;

▪ є одинокими матерями (батьками), які виховують малолітню дитину без батька (матері);

▪️ є особами з інвалідністю ІІІ групи;

▪️ мають на утриманні дитини віком до шести років, є усиновлювачами дитини, опікунами чи піклувальниками дитини, патронатними вихователями, прийомними батьками або батьками-вихователями;

▪ мають на утриманні дитини, яка хворіє на тяжкі захворювання.

Раніше ми писали, що в українському уряді у грудні виплатять гроші дітям із малозабезпечених сімей та ВПО по 6,5 тисячі гривень.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Організації
ВРУ
Інше
ВПО

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:57
Окупована Горлівка потерпає від відключень і брудної води — «ЖС»
12:25
Двоє людей дістали поранень у Дружківці після скидання російських КАБів на місто
11:52
У захопленому Сіверськодонецьку окупанти зірвали опалювальний сезон — Лисогор
10:55
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
10:38
РФ готується до масштабного наступу на Херсон — ЗМІ
10:03
На окупованій Луганщині посилили рейди на призовників: в ОВА назвали їхнє головне завдання
09:28
У Донецьку не встановлюватимуть головну новорічну ялинку: окупаційна влада назвала «причину»
23:00
Головне за день: ЗСУ звільнили Новомлинськ. У МЗС відкидають альтернативи членства НАТО
19:49
Про поточну ситуацію в Кураховому розповіли бійці ЗСУ
13:58
Окупований Лисичанськ досі залишається без мобільного зв'язку — Лисогор
13:23
Окупованому Маріуполю загрожує дефіцит питної води
10:50
FPV-дрон атакував АЗС біля окупованого Токмака
06:30
В окупованому Антрациті студентів примушують працювати на військовому виробництві — ЦНС
23:37
Головне за день: Армія РФ готує наступ на півдні. Обстріли Покровська та Тернополя
15:14
У Росії заявили про підготовку 300 тисяч контрактників для війни в Україні
14:49
Колишній генсек НАТО підтримав ідею тимчасових поступок з боку України для припинення війни
13:48
«Росіяни в паніці»: українські сили масовано атакували бази окупантів у Криму
11:59
«Влада» на окупованій Луганщині затримує виплати мобілізованим військовим, які на фронті з 2022 року
08:48
Ризик втрати Донецької області до інавгурації Трампа зростає в рази — Безугла
23:29
Головне за день: РФ готується до наступу у Запорізькій області. Покровська громада під ударом
усі новини
14:56
«Росіянам складно дійти до наших позицій»: у ЗСУ розповіли про ситуацію та особливості Сіверського напрямку
14:55
Українські прикордонники збили два дрони РФ «Герань»
14:44
Рада безпеки ООН проведе засідання з нагоди депортації українських дітей окупантами
14:26
Безпілотники атакували авіабазу, оборонний завод та полк поліції у різних регіонах Росії
13:59
Рада підтримала закон про компенсації для ВПО за знищене житло
13:57
Окупована Горлівка потерпає від відключень і брудної води — «ЖС»
13:54
Російська авіація скинула авіабомби на Костянтинівку: поранені чотири людини
13:15
Трамп виключив членство України в НАТО зі свого «мирного плану» — Reuters
13:13
Данія виділить €6 млн на відновлення енергосистеми України
12:58
ВР підвищила акциз на тютюнові вироби: сигарети подорожчають
12:25
Двоє людей дістали поранень у Дружківці після скидання російських КАБів на місто
12:23
У Краматорському районі спалахнула пожежа через російський обстріл
11:58
Українська ракета-дрон «Паляниця» вийшла у серійне виробництво
11:55
У Росії заочно заарештували журналіста DW Ніколаса Конноллі
11:52
У захопленому Сіверськодонецьку окупанти зірвали опалювальний сезон — Лисогор
11:36
Такер Карлсон знову приїхав до Росії і хоче взяти інтерв'ю у Лаврова
11:33
Армія РФ завдала удару по Дружківці: на підприємстві виникла масштабна пожежа
11:18
Покровська громада опинилася під вогнем росіян: за добу багато пошкоджень, є жертви та поранені
10:56
Українські морпіхи спалили колону бронетехніки та знищили піхоту росіян під Кураховим: кадри з поля бою
10:55
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
усі новини
ВІДЕО
Прикордонники збили два російські дрони. Фото: ДПСУ Українські прикордонники збили два дрони РФ «Герань»
04 грудня, 14:55
Авіабаза, оборонний завод і полк поліції зазнали сьогодні атак безпілотників у різних регіонах Росії. Ілюстративне фото Безпілотники атакували авіабазу, оборонний завод та полк поліції у різних регіонах Росії
04 грудня, 14:26
Скандальний американський журналіст Такер Карлсон знову приїхав до Москви. Цього разу він записав інтерв'ю із главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Скріншот відео Такер Карлсон знову приїхав до Росії і хоче взяти інтерв'ю у Лаврова
04 грудня, 11:36
Колона російської бронетехніки на Курахівському напрямку. Фото: кадр з відео Українські морпіхи спалили колону бронетехніки та знищили піхоту росіян під Кураховим: кадри з поля бою
04 грудня, 10:56
ПС ЗСУ завдали удару по армії РФ у Курській області. Фото: кадр із відео Авіація ЗСУ завдала удару по армії РФ у Курській області
04 грудня, 07:57
У поліції показали кадри з місця обстрілів Покровська і Костянтинівки. Фото: кадр із відео Поліція показала кадри з місця обстрілів Покровська та Костянтинівки
04 грудня, 06:30

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір