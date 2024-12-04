Рада підтримала закон про компенсації для ВПО за знищене житло

Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо компенсації ВПО за знищене нерухоме майно. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.



«Підтримали в цілому №11028 щодо компенсації для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно. За — 2888», — зазначив він.



Зазначається, що на рівні закону пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна матимуть такі категорії ВПО:

▪️ досягли пенсійного віку;

▪ мають на утриманні дитину віком до шести років;

▪️ виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.

До 2 читання доповнюється перелік категорій осіб серед ВПО, які мають пріоритетне право на отримання компенсації за знищену нерухомість:

▪ мають на утриманні двох і більше дітей;

▪ є одинокими матерями (батьками), які виховують малолітню дитину без батька (матері);

▪️ є особами з інвалідністю ІІІ групи;

▪️ мають на утриманні дитини віком до шести років, є усиновлювачами дитини, опікунами чи піклувальниками дитини, патронатними вихователями, прийомними батьками або батьками-вихователями;

▪ мають на утриманні дитини, яка хворіє на тяжкі захворювання.



Раніше ми писали, що в українському уряді у грудні виплатять гроші дітям із малозабезпечених сімей та ВПО по 6,5 тисячі гривень.