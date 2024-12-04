Рівні можливості для всіх: державна підтримка працевлаштування людей з інвалідністю

У сучасному світі все більше уваги приділяється створенню безбар'єрного середовища. І мова йде не просто про комфортні умови життя, а про доступність усіх можливостей для всіх громадян, не зважаючи на вік, стать чи будь-які інші фактори. В тому числі це стосується і ринку праці, який повинен забезпечувати рівні умови для працевлаштування та кар'єрного зростання для всіх.



Наразі в Україні запроваджено активні програми підтримки роботодавців, головна мета яких — стимулювання до працевлаштування певних категорій населення. Одна з них — це компенсація за облаштування робочого місця особи з інвалідністю. Цей проєкт спрямований на допомогу працедавцям у розв'язанні питань пристосування робочого простору безпосередньо для людей з інвалідністю, яких вони працевлаштовують.



Реалізацією цієї компенсаційної програми на Донеччині займається Донецька обласна служба зайнятості. Підприємці беруть активну участь у даному проєкті, завдяки чому ринок праці регіону стає більш інклюзивним. І прикладів цього вже немало.



Так, історія Вадима зі Слов'янська, яскраво ілюструє, як спільними зусиллями можна подолати бар'єри та створити рівні можливості для всіх. Чоловік, який має групу інвалідності, втративши роботу у 2022 році, звернувся за допомогою до міського центру зайнятості. Завдяки співпраці фахівців служби з місцевим підприємцем, який займається виготовленням взуття, було знайдено оптимальне розв'язання питання працевлаштування. Він запросив Вадима на посаду проклеювача взуття.



Роботодавець закупив обладнання, яке необхідне для комфортної роботи нового працівника та отримав за це компенсацію. У підсумку, працедавець має кваліфікованого робітника, а особа з інвалідністю — можливість реалізувати свій потенціал, стабільний заробіток та соціальну інтеграцію.



Ще одним прикладом вдалої реалізації даного проєкту у Донецькій області може слугувати історія Сергія, який також є особою з інвалідністю. Завдяки цій програмі він зміг не лише знайти роботу, але й відчути себе повноправним членом суспільства.



Розуміючи важливість соціальної відповідальності бізнесу, один з місцевих підприємців за сприяння служби зайнятості надав Сергію робоче місце охоронця. Для компенсації витрат на облаштування робочого місця та придбання спеціального обладнання з урахуванням індивідуальних потреб нового працівника, роботодавцю була надана фінансова підтримка від держави.



Також Олександр зі Слов’янська, який має вади зору та є особою з інвалідністю, знайшов роботу завдяки цій програмі. Звернувшись до центру зайнятості, він отримав кваліфіковану підтримку у пошуку роботи. В той час місцевий підприємець, який розпочав свою діяльність у сфері перевезень, шукав відповідального працівника на посаду диспетчера. Саме таким виявився Олександр. Роботодавець закупив спеціальне обладнання для людей з порушенням зору, а витрати на їх придбання компенсувала держава.



Додатково:



Працедавець має облаштувати робоче місце для людини з інвалідністю І або ІІ групи та протягом 90 днів з моменту її працевлаштування подати заяву про відшкодування вартості витрат із копіями необхідних документів до центру зайнятості або через портал «Дія». У разі позитивного рішення, протягом 5 днів кошти надійдуть на рахунок роботодавця.



Більш детальну інформацію щодо цієї компенсаційної програми можна дізнатися за посиланням.



Якщо необхідна консультація, звертайтеся до call-центру Донецького обласного центру зайнятості безплатно 0-800-33-61-67.

Інформація на правах реклами