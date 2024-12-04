У захопленому Сіверськодонецьку окупанти зірвали опалювальний сезон — Лисогор

У «ЛНР» так звана влада повідомила, що у жовтні запустила опалювальний сезон. Однак у Сіверськодонецьку досі відсутнє тепло. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«У Сіверськодонецьку загарбники зірвали опалювальний сезон. Містяни вже третю зиму сподіваються не на централізоване опалення, а на самих себе. У 2023 і 2024 роках протягом літніх місяців звучало багато обіцянок про можливе включення опалення», — зазначив він.

За словами Лисогора, цього року вдалося запустити котельню, проте її потужностей не вистачило для житлового масиву, що складається з багатоповерхівок. Так, у багато кварталів теплоносій просто не доходить. Ще до низки районів міста росіяни не встигли прокласти теплотрасу.



«У тих будинках, де опалення з'явилося, батареї ледь теплі. Трапляються численні пориви. Аварійні бригади, яких не вистачає, створюють ефект присутності на відкритих ділянках. Місцеве населення замерзає», — резюмував луганський чиновник.



Раніше ми писали, що у громадах Донецької області, скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, запущені у роботи котельні для забезпечення опалювального сезону.