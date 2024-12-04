Такер Карлсон знову приїхав до Росії і хоче взяти інтерв'ю у Лаврова

Американський журналіст Такер Карлсон знову прибув до Росії. На цей раз він приїхав, щоб взяти інтерв'ю у глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Про це Карлсон повідомив на своєму телеграм-каналі.
У записаному відео Карлсон заявив, що ядерний конфлікт із Росією ближчий, ніж з часів Карибської кризи, проте «ніхто в США не намагається вести діалог із РФ, тому що американська адміністрація розірвала всі зв'язки» з російськими колегами. І тому американці, за словами Такера Карлсона, змушені дізнаватися про всі новини з NBC і The New York Times.
Карлсон також повідомив, що намагався записати інтерв'ю з Володимиром Зеленським протягом року, намагався заходити з різних боків, але «главі України не дозволяє поговорити з Карлсоном американське посольство» у Києві. За словами Такера, «саме там дають вказівки керівнику України, з ким можна, а з ким не можна записувати інтерв'ю», і Карлсон — у забороненому списку.
«Щоб допомогти американцям дізнатися, як близько світ підійшов до ядерного конфлікту», чи можливий мир з приходом Трампа, чи можливий розворот Росії від Китаю (і сфери його інтересів) знову у бік Заходу, Такер Карлсон, за його словами, приїхав поговорити про це із Сергієм Лавровим.
Американський журналіст заявив, що інтерв'ю буде опубліковано найближчим часом.
Нагадаємо, раніше Такер Карлсон у Москві брав інтерв'ю у глави Кремля Володимира Путіна, а також розмовляв зі творцем Telegram Павлом Дуровим.
Під час своєї роботи ведучим на американському телеканалі Fox News Карлсон якось заявив, що підтримує Росію у конфлікті з Україною, але потім назвав це жартом.
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