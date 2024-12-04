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Такер Карлсон знову приїхав до Росії і хоче взяти інтерв'ю у Лаврова

04 грудня 2024, 11:36

Такер Карлсон знову приїхав до Росії і хоче взяти інтерв'ю у Лаврова

Скандальний американський журналіст Такер Карлсон знову приїхав до Москви. Цього разу він записав інтерв'ю із главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Скріншот відео Скандальний американський журналіст Такер Карлсон знову приїхав до Москви. Цього разу він записав інтерв'ю із главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Скріншот відео

Американський журналіст Такер Карлсон знову прибув до Росії. На цей раз він приїхав, щоб взяти інтерв'ю у глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Про це Карлсон повідомив на своєму телеграм-каналі.

У записаному відео Карлсон заявив, що ядерний конфлікт із Росією ближчий, ніж з часів Карибської кризи, проте «ніхто в США не намагається вести діалог із РФ, тому що американська адміністрація розірвала всі зв'язки» з російськими колегами. І тому американці, за словами Такера Карлсона, змушені дізнаватися про всі новини з NBC і The New York Times.

Карлсон також повідомив, що намагався записати інтерв'ю з Володимиром Зеленським протягом року, намагався заходити з різних боків, але «главі України не дозволяє поговорити з Карлсоном американське посольство» у Києві. За словами Такера, «саме там дають вказівки керівнику України, з ким можна, а з ким не можна записувати інтерв'ю», і Карлсон — у забороненому списку.

«Щоб допомогти американцям дізнатися, як близько світ підійшов до ядерного конфлікту», чи можливий мир з приходом Трампа, чи можливий розворот Росії від Китаю (і сфери його інтересів) знову у бік Заходу, Такер Карлсон, за його словами, приїхав поговорити про це із Сергієм Лавровим.

Американський журналіст заявив, що інтерв'ю буде опубліковано найближчим часом.

Нагадаємо, раніше Такер Карлсон у Москві брав інтерв'ю у глави Кремля Володимира Путіна, а також розмовляв зі творцем Telegram Павлом Дуровим.

Під час своєї роботи ведучим на американському телеканалі Fox News Карлсон якось заявив, що підтримує Росію у конфлікті з Україною, але потім назвав це жартом.

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