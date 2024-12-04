Російська авіація скинула авіабомби на Костянтинівку: поранені чотири людини

Наслідки удару по Костянтинівці. Фото: Донецька ОВА

Вранці 4 грудня росіяни скинули дві керовані авіабомби на місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Пошкоджені чотири багатоповерхівки, чотири підприємства, три лінії електропередач та газопровід.



У пресслужбі Донецької обласної прокуратури повідомили, що окупанти для удару по місту, попередньо, використали авіабомби ФАБ-250 з модулем УМПК.



Внаслідок влучання засобів ураження по одному з районів міста отримали поранення четверо чоловіків віком 29, 33, 37 та 71 роки. У момент атаки вони перебували біля магазину. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, контузію та забої.

Нагадаємо, що 3 грудня армія РФ вдарила по місту Дружківка на Донеччині, внаслідок чого виникла масштабна пожежа на підприємстві.