Окупована Горлівка потерпає від відключень і брудної води — «ЖС»

У тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині склалася критична ситуація з водопостачанням: вода або повністю відсутня, або подається у вкрай забрудненому стані. Про це повідомляють українські активісти руху «Жовта стрічка».



«У місті люди страждають від відключення води, її або немає по декілька днів, або тече малим напором настільки брудна, що ні для чого непридатна», - йдеться в повідомленні.

Брудна вода, яка смердить каналізацією, зафіксували жителі Горлівки. Фото: Жовта Стрічка

За словами представників українського опору, у Горлівці немає світла ще зі вчорашнього вечора, немає води, рятує генератор, але ситуація ускладнюється тим, що на заправках у місті немає бензину.



Ситуацію не коментують так звані місцеві органи, тому для мешканців окупованого міста це виглядає ще дивніше.



«Люди часто потрапляють до лікарень з отруєнням, вода брудна і жахливо смердить каналізацією. Окупаційна адміністрація взагалі ніяк не реагує на скарги, не пояснює причини відключення води та вимикає без жодного попередження», — розповідають місцеві активісти.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація Донецької області ухвалила «рішення» про знищення легендарних донецьких териконів.