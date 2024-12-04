Українські морпіхи спалили колону бронетехніки та знищили піхоту росіян під Кураховим: кадри з поля бою

Колона російської бронетехніки на Курахівському напрямку. Фото: кадр з відео

Бійці 37-ї бригади морської піхоти ЗСУ спалили колону бронетехніки та знищили піхоту російських військ на Курахівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



У складі колони були танк, бойові броньовані машини та бойові машини піхоти.



По окупантах завдали ударів артилерією та дронами. Скиданнями та ударами дронів-камікадзе ЗСУ добили бронетехніку та залишки вцілілої піхоти, яка збиралася штурмувати українські позиції.

Нагадаємо, що танки «Азова» розбили позиції російських військ на Торецькому напрямку.