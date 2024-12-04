Данія виділить €6 млн на відновлення енергосистеми України

Данія надасть €6 млн на відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої російськими атаками. Про це повідомляє урядовий телеграм-канал «Уряд online».



Кошти будуть спрямовані до Фонду енергетичної підтримки України. На сьогодні Данія є одним із лідерів серед партнерів нашої країни за обсягом допомоги у відсотках від власного ВВП.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди першими почали передавати Україні винищувачі F-16.