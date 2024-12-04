ВР підвищила акциз на тютюнові вироби: сигарети подорожчають

У середу, 4 грудня, Верховна Рада ухвалила загалом законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Підтримали проєкт закону 237 нардепів. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.



«Рада схвалила загалом законопроєкт щодо підвищення акцизного податку на тютюнові вироби», — зазначив він.



За його словами, наступного року пачка цигарок коштуватиме на 40 гривень дорожче.



«Може більше, тому що акцизи цим законом будуть прив'язані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС», — пояснив він.



Раніше ми писали, що на окупованій території Донецької області наразі заборонено продавати алкоголь у деякі зі святкових днів. Окупаційна адміністрація «ДНР» ухвалила, що продавати алкогольну. Продукцію тепер не можна в день знань, на останній дзвінок, день захисту дітей, день сім'ї, любові та вірності та інші свята, встановлені Росією та угрупуванням «ДНР».